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Трубин, Ярмоленко, Тымчик и Бражко - в основе. Назван стартовый состав сборной Украины на второй матч на ЧЕ-2024
Четыре изменения
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В Дюссельдорфе состоится второй матч сборной Украины на чемпионате Европы-2024 против сборной Словакии. Сергей Ребров определся со стартовым составом на игру.
- Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.
- Запасные: Бущан, Лунин, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Цыганков, Малиновский, Миколенко, Яремчук, Степаненко, Зубков, Бондарь, Конопля, Ванат, Михайличенко
Матч начнется в 16.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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