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Без сюрпризов. Стартовый состав Словакии на матч против сборной Украины на ЧЕ-2024
11-ка соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
В Дюссельдорфе состоится второй матч сборной Украины на чемпионате Европы-2024 против сборной Словакии. Главный тренер соперников "жёлто-синих" Франческо Кальцона выбрал стартовый состав на игру.
- Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Боженик, Хараслин
Матч начнется в 16.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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