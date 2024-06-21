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Грузия – Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Матч между двумя неудачниками первого тура
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом туре группового этапа Грузия проиграла Турции, а Чехия - Португалии. Несмотря на неудачные результаты, оба коллектива показали достойную игру, из-за чего внимание к их очному противостоянию резко повышается.
Кто же в итоге одержит победу и резко улучшит свои шансы на итоговый выход из группы?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в субботу, 22 июня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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