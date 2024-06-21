Грузия – Чехия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В первом туре группового этапа Грузия проиграла Турции, а Чехия - Португалии. Несмотря на неудачные результаты, оба коллектива показали достойную игру, из-за чего внимание к их очному противостоянию резко повышается.

Кто же в итоге одержит победу и резко улучшит свои шансы на итоговый выход из группы?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в субботу, 22 июня.

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