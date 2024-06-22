Грузия – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Поскольку это первый чемпионат Европы в истории сборной Грузии, каждый матч для них особенный и максимально памятный. После прошлого матча болельщики команды могли только гордиться своими футболистами, несмотря на поражение. Теперь все ожидают еще и результата.

Добывать его придется в игре с Чехией, которая дала бой главному фавориту группы, Португалии. Противостояние этих команд обещает быть интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в субботу, 22 июня.

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Евро-2024. Группа F. 2-й тур

22 июня. 16:00. Гамбург. "Фолькспаркштадион"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

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