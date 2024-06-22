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Грузия – Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Кварацхелия готов вести свою сборную к первой в истории победе на Евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Поскольку это первый чемпионат Европы в истории сборной Грузии, каждый матч для них особенный и максимально памятный. После прошлого матча болельщики команды могли только гордиться своими футболистами, несмотря на поражение. Теперь все ожидают еще и результата.
Добывать его придется в игре с Чехией, которая дала бой главному фавориту группы, Португалии. Противостояние этих команд обещает быть интересным.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в субботу, 22 июня.
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Евро-2024. Группа F. 2-й тур
22 июня. 16:00. Гамбург. "Фолькспаркштадион"
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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