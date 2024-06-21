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Одноклубник Зинченко пропустит оставшуюся часть Евро-2024 из-за травмы
Плохие новости для сборной Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Шотландии Киран Тирни пропустит оставшуюся часть Евро-2024 из-за травмы.
Во время матча против Швейцарии (1:1) Тирни получил повреждение, из-за чего был вынужден покинуть поле на носилках.
После медицинского обследования было решено, что Киран должен покинуть лагерь сборной и вернуться в свой клуб для лечения.
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