Одноклубник Зинченко пропустит оставшуюся часть Евро-2024 из-за травмы

Защитник "Арсенала" и сборной Шотландии Киран Тирни пропустит оставшуюся часть Евро-2024 из-за травмы.

Во время матча против Швейцарии (1:1) Тирни получил повреждение, из-за чего был вынужден покинуть поле на носилках.

После медицинского обследования было решено, что Киран должен покинуть лагерь сборной и вернуться в свой клуб для лечения.