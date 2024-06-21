Мбаппе не сможет сыграть в маске цветов французского флага в матче против Нидерландов

Вчера, 20 июня, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не исключил, что Килиан Мбаппе может сыграть против Нидерландов во втором туре группового этапа Евро-2024.

Кроме того, появилось фото с тренировки французской команды, на котором видно, как Мбаппе тренируется в эффектной защитной маске для носа цветов французского флага.

Но эта красочная маска не будет разрешена, поскольку правила УЕФА предусматривают, что игрок должен носить только черную маску.

Напомним, что Франция сыграет против Нидерландов 21 июня в 22:00 по киевскому времени.