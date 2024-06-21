ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе не сможет сыграть в маске цветов французского флага в матче против Нидерландов
Известная причина
JacobsBen
Вчера, 20 июня, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не исключил, что Килиан Мбаппе может сыграть против Нидерландов во втором туре группового этапа Евро-2024.
Кроме того, появилось фото с тренировки французской команды, на котором видно, как Мбаппе тренируется в эффектной защитной маске для носа цветов французского флага.
Но эта красочная маска не будет разрешена, поскольку правила УЕФА предусматривают, что игрок должен носить только черную маску.
Напомним, что Франция сыграет против Нидерландов 21 июня в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Словакия - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 21.06.2024
- В УЕФА спрогнозировали состав Украины на матч против Словакии
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО