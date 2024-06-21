Тренер сборной Чехии - о матче против Грузии: Мы знаем, что нам нужно очень хорошо подготовиться

Иван Гашек, тренер сборной Чехии, высказался о предстоящем матче против Грузии в рамках второго тура чемпионата Европы.

"Я видел матч Грузии против Турции - она была очень интенсивной, очень атакующей. На игре были наши аналитики, и мы знаем, что нам нужно очень хорошо подготовиться.

Игроки Грузии имеют огромные индивидуальные качества. У нас есть определенные идеи по составу, будут изменения по сравнению с 1-м туром".