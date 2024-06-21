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Тренер сборной Чехии - о матче против Грузии: Мы знаем, что нам нужно очень хорошо подготовиться
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Иван Гашек, тренер сборной Чехии, высказался о предстоящем матче против Грузии в рамках второго тура чемпионата Европы.
"Я видел матч Грузии против Турции - она была очень интенсивной, очень атакующей. На игре были наши аналитики, и мы знаем, что нам нужно очень хорошо подготовиться.
Игроки Грузии имеют огромные индивидуальные качества. У нас есть определенные идеи по составу, будут изменения по сравнению с 1-м туром".
Напомним, что матч Грузия - Чехия состоится 22 июня. Старт - в 16:00 по киевскому времени.
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