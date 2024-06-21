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Польша - Австрия: Известны стартовые составы на матч Евро-2024
Попал ли в заявку Левандовский?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 21 июня, состоится матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Польши и Австрии.
Команды объявили стартовый состав:
Польша: Щенсны, Давыдович, Беднарек, Кивиор, Петровски, Зелински, Букса, Франковски, Слиш, Залевски, Пентек.
Австрия: Пентц, Тройнер, Пош, Зайвальд, Баумгартнер, Ляймер, Линхарт, Мвене, Гриллиш, Забитцер, Арнаутович.
Начало матча в 19:00 по киевскому времени.
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