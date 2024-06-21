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Кальцона - о поражении в матче против Украины: Я не могу винить своих игроков, соперник очень сильный
Франческо поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Франческо Кальцона, тренер сборной Словакии, высказался о поражении в матче против Украины (1:2).
"Это был тяжелый матч, некоторыми моментами я был доволен, другими - меньше. Я не могу винить своих игроков, первый тайм был лучшим с нашей стороны. Соперник очень сильный, в рейтинге ФИФА украинцы на 20-м месте, они опережают нас.
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Будем стараться продвигаться дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше".
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