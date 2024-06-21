Кальцона - о поражении в матче против Украины: Я не могу винить своих игроков, соперник очень сильный

Франческо Кальцона, тренер сборной Словакии, высказался о поражении в матче против Украины (1:2).

"Это был тяжелый матч, некоторыми моментами я был доволен, другими - меньше. Я не могу винить своих игроков, первый тайм был лучшим с нашей стороны. Соперник очень сильный, в рейтинге ФИФА украинцы на 20-м месте, они опережают нас.