Тренер Грузии: Выход из группы - наша цель

Вилли Саньоль, тренер Грузии, высказался о матче против Чехии в рамках Евро-2024.

"Я думаю, что мы должны смотреть на общую картину. Мы на Евро: это своеобразная награда за работу, и я очень рад, что я являюсь частью всего этого.

Выход из группы - наша цель, но самое главное сейчас - показать хорошую игру. Мы все еще находимся на этапе развития, и этот турнир поможет нам стать еще сильнее в будущем".