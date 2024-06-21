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Тренер Грузии: Выход из группы - наша цель
Специалист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вилли Саньоль, тренер Грузии, высказался о матче против Чехии в рамках Евро-2024.
"Я думаю, что мы должны смотреть на общую картину. Мы на Евро: это своеобразная награда за работу, и я очень рад, что я являюсь частью всего этого.
Выход из группы - наша цель, но самое главное сейчас - показать хорошую игру. Мы все еще находимся на этапе развития, и этот турнир поможет нам стать еще сильнее в будущем".
Напомним, что матч Грузия - Чехия состоится 22 июня.
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