ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров - о смене голкипера: Трубин заслужил свой шанс
Сергей ответил на вопросы журналистов
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему голкипер Анолий Трубин вышел в стартовом составе в матче против Словакии (1:2).
"Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди голкиперов. Анатолий заслужил на замену после того, как сыграл вничью (0:0) против Германии. Он был очень спокойный и мог бы выйти в старте еще до этой игры".
Напомним, что в первом туре группового этапа против Румынии в стартовом составе вышел голкипер Андрей Лунин.
Популярное сейчас
- Проявили характер. Словакия – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Снова пропускаем первыми. Словакия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
Комментарии 4