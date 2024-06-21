Ребров - о смене голкипера: Трубин заслужил свой шанс

Тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему голкипер Анолий Трубин вышел в стартовом составе в матче против Словакии (1:2).

"Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди голкиперов. Анатолий заслужил на замену после того, как сыграл вничью (0:0) против Германии. Он был очень спокойный и мог бы выйти в старте еще до этой игры".