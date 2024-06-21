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Австрия открывает счет в матче против Польши. ВИДЕО
Гол на 9-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
Австрия открывает счет в матче против Польши в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.
На 9-й минуте с паса Мвене отличился Траунер.
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Текущий счет 0:1.
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