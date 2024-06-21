Голкипер сборной Словакии: После перерыва все пошло совсем по-другому

Мартин Дубравка, вратарь сборной Словакии, поделился своими эмоциями после проигрыша в матче против Украины (1:2) в рамках Евро-2024.

"Мы хорошо начали и даже забили, но после перерыва все пошло совсем по-другому. Соперники создали моменты и забили дважды, к сожалению для нас. Мы не смогли отыграть мяч.

Что касается выхода из группы, то это уже близко. Но мы все еще находимся в борьбе и имеем еще одну игру в запасе".