ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пьонтек разобрался. Польша сравняла счет в матче с Австрией. ВИДЕО
1:1 к перерыву
Getty Images/Global Images Ukraine
Второй тур в группе D на
Австрийцы забили быстрый гол уже на 9-й минуте – отличился Траунер.
Впрочем, поляки подтянули игру и под занавес первого тайма сравняли счет - на 30-й минуте Пьонтек первый разобрался в чужой штрафной, и несмотря на то, что мяч попал в руку кому-то из австрийцев, затолкал мяч в сетку.
1:1 в нашем матче.
Популярное сейчас
- Проявили характер. Словакия – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Снова пропускаем первыми. Словакия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО