Пьонтек разобрался. Польша сравняла счет в матче с Австрией. ВИДЕО

Второй тур в группе D на Евро-2024 открылся матчем, в котором Польша играет с Австрией.

Австрийцы забили быстрый гол уже на 9-й минуте – отличился Траунер.

Впрочем, поляки подтянули игру и под занавес первого тайма сравняли счет - на 30-й минуте Пьонтек первый разобрался в чужой штрафной, и несмотря на то, что мяч попал в руку кому-то из австрийцев, затолкал мяч в сетку.

1:1 в нашем матче.