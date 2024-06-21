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Реализованный пенальти: Австрия во втором тайме против Польши забивает дважды
1:3
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором тайме сборная Австрии вырывается вперед в матче группового этапа Евро-2024 против Польши.
На 67-й минуте поединка номинальным гостям удалось выйти из-под прессинга, перевести игру с правого фланга на левый, откуда от Прасса пошла передача в 14-ю зону, казалось бы, на Арнаутовича, но Марко пропустил снаряд для Баумгартнера. Кристоф принял и осторожно пробил мимо Щенсны.
На 78-й минуте Забитцер заработал пенальти, а Арнаутович реализовал одиннадцатиметровый. Футболист отправил мяч в правый нижний угол ворот, а Войцех Щенсный не смог отбить удар.
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