Реализованный пенальти: Австрия во втором тайме против Польши забивает дважды

Во втором тайме сборная Австрии вырывается вперед в матче группового этапа Евро-2024 против Польши.

На 67-й минуте поединка номинальным гостям удалось выйти из-под прессинга, перевести игру с правого фланга на левый, откуда от Прасса пошла передача в 14-ю зону, казалось бы, на Арнаутовича, но Марко пропустил снаряд для Баумгартнера. Кристоф принял и осторожно пробил мимо Щенсны.

На 78-й минуте Забитцер заработал пенальти, а Арнаутович реализовал одиннадцатиметровый. Футболист отправил мяч в правый нижний угол ворот, а Войцех Щенсный не смог отбить удар.