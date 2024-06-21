Евро-2024. Польша - Австрия 1:3. Победил тот, кто опережает в развитии

Чемпионат Европы-2024

Группа D. Второй тур

Берлин. "Олимпиаштадион"

Польша - Австрия 1:3

Голы: Пьонтек 30 - Траунер 9, Баумгартнер 66, Арнаутович 78 (пен.)

Польша: Щенсны, Беднарек, Давидович, Кивьор, Франковски, Пьотровски (Модер 46), Слиш (Гросицки 75), Зелински (Урбански 87), Залевски, Букса (Свидерски 60), Пьонтек (Левандовски 60)

Австрия: Пентц, Пош, Траунер (Дансо 59), Линхарт, Мвене (Прасс 63), Гриллитш (Виммер 46), Зайвельд, Лаймер, Баумгартнер (Шмид 81), Забитцер, Арнаутович (Грегоритш 81)

Предупреждения: Слиш 53, Модер 62, Левандовски 64, Щенсны 77 - Виммер 56, Арнаутович 70

Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)

Матч плей-офф, матч на вылет, финал, победить или умереть - в таких выражениях комментировали очную встречу главные тренеры и игроки сборных Польши и Австрии. В группе с Нидерландами и Францией, еще и после поражений от них в первом туре, иначе и не могло быть. Победу нужно было искать обязательно, и несомненно лучший шанс добыть ее для этих сборных был сегодня в Берлине.

Оба тренера и игроки также предсказывали агрессивную, жесткую, даже жестокую игру, со множеством единоборств. При этом все же хотели и поиграть в футбол, красиво, на атаку. Все это мы увидели, в зависимости от отрезков игры. Правда, я предсказывал в прогнозе, что обеих будет подводить реализация, последний пас, удар. Они и вправду подводили. Но четыре гола мы все же увидели.

Тренеры несколько удивили стартовыми составами. Ральф Рангник сменил обоих центральных защитников, висевших на карточках, также сменил центрфорварда. Михал Пробеж же менял в каждой линии, и конкретно в центральной оси. Центрального защитника, опорника, форварда. При этом перейдя с 3-4-2-1 на 3-5-2. Причем без Роберта Левандовски, отчаянно боровшегося с травмой.

Оба таймa несомненно лучше начинала Австрия. Причем в первом тайме это продлилось больше половины. Агрессивный прессинг, интенсивность были очень неприятными для поляков. Быстро пропустивших. Вбрасывание аута, мяч выбит, но возвращается к левому защитнику Мвене, тот навешивает, и центральный защитник Траунер, не игравший против Франции с первых минут, легко замыкает головой.

Далее на фоне 65-ти процентов владения мячом австрийцами Щенсны вовремя выбежал из штрафной и выбил головой, затем ногой отбил удар Арнаутовича. Лишь постепенно поляки входили в игру. Но и они забили быстро после своего начала игры. Угловой, мяч выбили недалеко, удар Беднарека заблокировали, но Пьонтек, также не игравший с первых минут в первом туре, добил низом.

В равной концовке тайма Австрия создала момент. Забитцер прорвался, бил мимо Щенсны, но Беднарек выбил. Но создала и Польша. Штрафной удар Зелински Пентц отбил не без труда.

Второй тайм австрийцы также начали хорошо. Но на этот раз давили не так сильно и не так долго. Поляки вскоре высвободились, и игра остановилась, сведясь к боданию в центре поля. Но здесь сыграла замена крайнего защитника. Прасс заменил Мвене, сразу же прорвался слева, отдал в центр Арнаутовичу, а тот чуть дальше мимо защитников Баумгартнеру. Кристоф уже в штрафной забил.

"Кадра" пыталась отыграться, но ничего серьезного не создавала. Да еще и пропускала контратаки. Забитцер обошел Щенсны, споткнулся о его голову, и Арнаутович реализовал пенальти. Обошел Войцеха и Лаймер, но вратарь на этот раз был осторожнее, а соперник с острого угла в ворота не попал. Также Щенсны с трудом отбил мощные удары Поша и Виммера. Хотя и Гросицки не попадал в упор.

Можно критиковать Пробежа за изменение тактической схемы, можно пожалеть за травму Левандовски, но ведь второй и третий голы его команда пропустила после возвращения к 3-4-2-1 и с Робертом на поле. Просто Рангник опережает его по уровню, по опыту, да и по времени работы со своей командой. Причем в последнем - почти на полтора года. Австрия опережает Польшу в развитии.

Команда Рангника ныне даже в очень неплохой диспозиции. Если Нидерланды проиграют сегодня Франции с любым счетом, Австрии против голландцев в последнем туре хватит ничьей для второго места в группе.