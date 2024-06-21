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Статистические порталы определились с оценками в матче Польша - Австрия
Известны оценки за поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 21 июня, сборные Польши и Австрии сыграли между собой в рамках группового этапа Евро-2024.
Лучшим игроком матча по версии Sofascore стал Марсель Забитцер, футболист получил 8.0, а WhoScored отметил Кристофа Баумгартнера - 8.1.
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Забитцер отдал 24/34 (71%) точных передач, преуспел в пяти удачных обводках из 5 и в целом сделал 57 касаний к мячу.
Между тем Кристоф отыграл 81 минуту. За это время футболист забил 1 гол, выиграл 1 воздушное единоборство, отдал 76% точных передач, имел успех в семи удачных обводках.
Самую низкую оценку от статических порталов получил Павел Давидович. Sofascore поставил футболисту 6.1, а WhoScored - 5.7.
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