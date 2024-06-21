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Есть ли Мбаппе? Известны стартовые составы команд на матч Евро Нидерланды - Франция
Старт - в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 июня, стартует матч второго тура группового этапа Евро-2024. Сборная Нидерландов сыграет против Франции.
Команды за час до поединка обнародовали стартовый состав:
Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Рейндерс, Схаутен, Симонс, Фримпонг, Депай, Гакпо
Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Тео Эрнандес, Канте, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Тюрам
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