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Мартинес: Криштиану в национальной сборной Португалии, потому что он заслуживает этого
Специалист высказал свое мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии, высказался о Криштиану Роналду.
"Я думаю, что важно понимать, что дает игрок. Для нас Криштиану - опыт, ноу-хау, возможность забить голы, движение в штрафной. Если вы хотите, проанализируйте статистику с точки зрения физической стороны, поэтому вам нужно посмотреть на то, что он сделал за последние 12 месяцев.
Криштиану в национальной сборной Португалии, потому что он заслуживает этого, и все физические показатели лишь подтвердили, что он может играть каждые четыре дня".
Напомним, что 22 июня Португалия сыграет против Турции в рамках группового этапа Евро-2024.
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