Мартинес: Криштиану в национальной сборной Португалии, потому что он заслуживает этого

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии, высказался о Криштиану Роналду.

"Я думаю, что важно понимать, что дает игрок. Для нас Криштиану - опыт, ноу-хау, возможность забить голы, движение в штрафной. Если вы хотите, проанализируйте статистику с точки зрения физической стороны, поэтому вам нужно посмотреть на то, что он сделал за последние 12 месяцев.

Криштиану в национальной сборной Португалии, потому что он заслуживает этого, и все физические показатели лишь подтвердили, что он может играть каждые четыре дня".