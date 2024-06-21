Рангник - о победе против Польши: Наш провал в первом тайме, безусловно, был психологическим

Ральф Рангник, тренер сборной Австрии, высказался о победе в матче против Польши (1:3) в рамках Евро-2024.

"Первые 20 минут были, возможно, идеальными для нас. Мы должны были вести в счете больше, чем 1:0, а потом мы немного сбились и начали терять мяч. Поэтому во втором тайме нам пришлось сделать несколько изменений, и как только мы это сделали, мы полностью взяли игру под свой контроль".

"Наш провал в первом тайме, безусловно, был психологическим. Возможно, после первых 20 минут было слишком легко, и мы думали, что легко забьем еще один гол, или, возможно, это было связано с давлением".