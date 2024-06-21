"Первые 15 минут пошли не по плану". Пробеж высказался о поражении команды в матче против Австрии

Михал Пробеж, тренер сборной Польши, поделился своими мыслями о поражении в матче против Австрии (1:3) в рамках Евро-2024.

"Первые 15 минут пошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч.

В конце концов нам не удалось победить. Возможно, мы можем сыграть более агрессивно против Франции".