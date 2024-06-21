ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Первые 15 минут пошли не по плану". Пробеж высказался о поражении команды в матче против Австрии
Михал выступил на пресс-конференции
pzpn.pl
Михал Пробеж, тренер сборной Польши, поделился своими мыслями о поражении в матче против Австрии (1:3) в рамках Евро-2024.
"Первые 15 минут пошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч.
В конце концов нам не удалось победить. Возможно, мы можем сыграть более агрессивно против Франции".
Популярное сейчас
- Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?!
- Словакия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа ЕВРО
- Снова пропускаем первыми. Словакия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО
- Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО