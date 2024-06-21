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Забитцер: Если вы спросите Польшу, я не думаю, что они захотят играть с нами снова
Марсель поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марсель Забитцер, полузащитник сборной Австрии, поделился своими эмоциями после победного матча Евро против Польши (1:3).
"Я чувствую себя прекрасно, очень счастлив. Это хорошая победа, важная победа, большая победа. Это было напряженно, поэтому я очень устал, но очень счастлив.
Это было ближе к нашему пределу. Особенно в борьбе с мячом, мы были очень интенсивны во встречных движениях. Мы очень хорошая команда. Если вы спросите Польшу, я не думаю, что они захотят играть с нами снова".
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