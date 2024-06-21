Забитцер: Если вы спросите Польшу, я не думаю, что они захотят играть с нами снова

Марсель Забитцер, полузащитник сборной Австрии, поделился своими эмоциями после победного матча Евро против Польши (1:3).

"Я чувствую себя прекрасно, очень счастлив. Это хорошая победа, важная победа, большая победа. Это было напряженно, поэтому я очень устал, но очень счастлив.

Это было ближе к нашему пределу. Особенно в борьбе с мячом, мы были очень интенсивны во встречных движениях. Мы очень хорошая команда. Если вы спросите Польшу, я не думаю, что они захотят играть с нами снова".