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Статистические порталы определились с оценками в матче Нидерланды - Франция
Матч завершился боевой ничьей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21 июня сборная Франции сыграла против Нидерландов в рамках группового этапа Евро-2024.
Лучшим игроком матча по версии WhoScored и Sofascore стал Андриан Рабьо. Он получил 7.6 и 8.2 соответственно.
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Футболист отдал 97% точных передач, преуспел в 7 удачных обводках и в целом сделал 79 касаний к мячу.
Самую низкую оценку от Sofascore получил Мемфис Депай - 6.4, а WhoScored минимум поставил Лутсхарелу Геертрюйду - 6.1.
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