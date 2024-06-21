Все при своих. 3 из 4 команд группы D почти вышли в 1/8. Поляки вылетают. Турнирная таблица

В пятницу, 21 июня, состоялись два матча в группе D Евро-2024 .

В первом поединке Польша хоть и сопротивлялась в первом тайме, но после перерыва уступила Австрии 1:3. Во втором, топовом по вывеске матче, Нидерланды и Франция расписали аккуратную ничью 0:0.

В итоге, у голландцев и французов после двух туров по 4 очка, у австрийцев – 3, у поляков – 0.

В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франция – с Польшей.