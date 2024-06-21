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Все при своих. 3 из 4 команд группы D почти вышли в 1/8. Поляки вылетают. Турнирная таблица
3 команды из группы - можно не напрягаться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 21 июня, состоялись два матча в группе D
В первом поединке Польша хоть и сопротивлялась в первом тайме, но после перерыва уступила Австрии 1:3. Во втором, топовом по вывеске матче, Нидерланды и Франция расписали аккуратную ничью 0:0.
В итоге, у голландцев и французов после двух туров по 4 очка, у австрийцев – 3, у поляков – 0.
В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франция – с Польшей.
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