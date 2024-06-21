Евро-2024. Нидерланды – Франция 0:0. Взаимовыгодные и довольно живые нули

Евро-2024, группа D. 2-й тур

Лейпциг, РБ Арена

Нидерланды – Франция 0:0

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен (Вейналдум, 73), Рейндерс – Фримпонг (Гертрюйда, 73), Симонс (Верман, 73), Гакпо – Депай (Вегорст, 79)

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Дембеле (Коман, 75), Канте, Тчуамени, Рабьо – Гризманн – Тюрам (Жиру, 75)

Предупреждение: Схаутен 31

Рональд Куман и Дидье Дешам приготовили друг другу парочку тактических сюрпризов, ожививших встречку лидеров группы D. При этом обоюдная предосторожность и итоговые нули совсем не испортили вечер футбола. Даже в таком сценарии игра была довольно живой.

Куману пришлось наспех латать дыры в опорной зоне, давшие о себе знать в первом туре против Польши. Рейндерс опустился в опорную зону, составив пару Схаутену. Не самую надежную пару шестерок страховала тройка ЦЗ – Дюмфрис без мяча садился в центр обороны. Это также позволяло центрбекам довольно агрессивно накрыавть соперников 1 в 1, что было важной частью защитного механизма. При этом в атаке Дюмфрис традиционно давал ширину, в то время как Фримпонг в фирменной манере выжидал контратаки и забегал за спины линии обороны.

Дешам же вынужден был обходиться этим вечером без Мбаппе, который сломал нос в противостоянии с Австрией. Наставник "ле бле" посрамил всех аналитиков, ожидавших в старте то ли Жиру, то ли Барколя. На деле капитана заменил его новый одноклубник Тчуамени. Три "опорника" могли бы убить игру, но на деле тот же Рабьо и Канте поочередно довольно интересно ходили вперед. Особенно опасными были подключения хавбека "Ювентуса", который сегодня исполнял что-то в духе роли Матюиди – работяга на правом краю с большим объемом в обе стороны.

Тактические перестановки если не зажгли игру с дебюте, то как минимум добавили ей искр. Рывок Фримпонга Тео Эрнандес проспал уже на первой минуте, но своевременно успел накрыть удар латераля "Байера". "Оранье" в свою очередь шокировали рывки Рабьо. Первое подключение Андриена открыло путь Гризманну, которых неприятно приложился издали. А через минут 10 Рабьо создаст едва ли не лучший шанс за матч.

Простая стенка с Тюрамом, сыгравшего столба, открыла путь на ворота. Рейндерс потерял прямого оппонента, ван Дейк агрессивно выдвинулся и оставил зону. Рабьо мог забивать сам, но неудачно прокинул себе мяч, поэтому решил отдавать на Гризманна. Но отдал пас принцу в пятки, из-за чего тот не смог элементарно завершить атаку. Еще через минуту Антуана на выгодную позицию по центру с метров 14 выведет Канте, но Гризманн пробьет рядом с ближним углом.

Со временем стороны адаптировались к маневрам друг друга, и игра успокоилась. Но никто и не думал засыпать. Нидерланды довольно неплохо заманивали соперника в прессинг-ловушки и быстро выскакивали в контратаки. Традиционно острыми в такой игре были Симонс и Фримпонг, классно взаимодействовали в одно-два касания Гакпо и Депай. Французы в ответ чередовали затяжные нудные розыгрыши от ворот с резкими вертикалями, что позволило тому же Тюраму в конце тайма разбить офсайдную ловушку и выбегажать 1 на 1 с острого угла. С финишингом не задалось.

После перерыва Франция начала аккуратно поддавливать соперника. Снова убойный шанс был у Гризманна, который в похожей манере снова запутался в собственных ногах перед воротами. А золотой шанс ему создал Канте своевременным пасом, но Антуан не разобрался. В ответ гораздо более пассивные во второй половине Нидерланды тоже огрызнулись. Хави даже удалось отправить мяч в сетку, но гол был отменен из-за застрявшего перед воротами Дюмфриса. Редкостный поход вперед и такой несвроевременный. А атаку классно разогнал сам же Симонс, после чего остроумно обстучались в чужой коробке Гакпо и Депай с последующим ударом последнего.

0:0. Редкостная для этих двоих ничья – до этого в личных встречах у них было всего 4 мировых в 30 матчах. Редкая, но понятная, ведь выгодна она обоим сторонам, которые сохраняют за ними две верхние позиции в квартете D. Нидерланды рады наконец прервать серию неудач против "ле бле". Франция рада ничьей, учитывая, что в отсутствии Мбаппе они не выигрывали 6 матчей подряд. Теперь уже 7.