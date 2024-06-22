Бельгия — Румыния. Где и когда смотреть матч конкурентов сборной Украины на Евро-2024

Сборная Бельгии в 1-м туре Евро сенсационно проиграла Словакии (0:1), а Румыния не менее неожиданно разгромила Украину (3:0). Это уже обещает немало интриги в их очном матче, правда?

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На бумаге, разница в классе между командами огромна. Со времен Георге Хаджи у румынов не было звезд мирового класса в составе, а вот Бельгия даже сейчас, на излете золотого поколения, может похвастать де Брюйне, Лукаку, Троссаром. Конечно, они заберут мяч и будут атаковать.

Поможет ли? Посмотрим. Румыния дико хороша в защите и контригре — она проиграла только 1 матч из 15 перед стартом Евро.

Что по итогу победит — дисциплина или индивидуальный класс — увидим в субботу , 22 июня , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

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