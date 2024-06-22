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Бельгия — Румыния. Где и когда смотреть матч конкурентов сборной Украины на Евро-2024
Бельгия — Румыния: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Visionhaus
Сборная Бельгии в 1-м туре Евро сенсационно проиграла Словакии (0:1), а Румыния не менее неожиданно разгромила Украину (3:0). Это уже обещает немало интриги в их очном матче, правда?
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На бумаге, разница в классе между командами огромна. Со времен Георге Хаджи у румынов не было звезд мирового класса в составе, а вот Бельгия даже сейчас, на излете золотого поколения, может похвастать де Брюйне, Лукаку, Троссаром. Конечно, они заберут мяч и будут атаковать.
Поможет ли? Посмотрим. Румыния дико хороша в защите и контригре — она проиграла только 1 матч из 15 перед стартом Евро.
Что по итогу победит — дисциплина или индивидуальный класс — увидим в субботу, 22 июня, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания — Италия с помощь текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
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