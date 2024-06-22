Куман: Франция будет относительно удовлетворена результатом, как и мы

Во втором туре квартета D лидеры группы не определили победителя. Рональд Куман заявил, что команде есть над чем работать.

"Результат немного разочаровывающий, но если брать в расчет всю игру, то в некоторых моментах мы теряли мяч тогда, когда не должны были, и это не очень хорошо. Между нашими линиями было слишком много пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть лучше.

Мы играем, чтобы побеждать и забивать голы. У нас было не так много моментов, но я думаю, что Франция будет относительно довольна результатом, как и мы".