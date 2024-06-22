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Куман: Франция будет относительно удовлетворена результатом, как и мы
Тренер Нидерландов высказался о ничьей
Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен
Во втором туре квартета D лидеры группы не определили победителя. Рональд Куман заявил, что команде есть над чем работать.
"Результат немного разочаровывающий, но если брать в расчет всю игру, то в некоторых моментах мы теряли мяч тогда, когда не должны были, и это не очень хорошо. Между нашими линиями было слишком много пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть лучше.
Мы играем, чтобы побеждать и забивать голы. У нас было не так много моментов, но я думаю, что Франция будет относительно довольна результатом, как и мы".
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"Против такой команды всегда сложно играть. Мы хотим показывать свой футбол и играть дерзко, но нельзя терять мяч так, как это было сегодня вечером. Нам нужно быстрее реагировать и создавать больше моментов впереди. Мы команда, которой еще нужно расти", – отметил специалист.
25 июня Нидерланды будут играть против Австрии.
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