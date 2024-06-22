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Дешам: У нас было на 36 часов меньше на восстановление
Тренер Франции – о потерянных очках
Фото: twitter.com/equipedefrance
"Ле Блё" разошлись миром с Нидерландами. Дидье Дешам рассказал о ходе событий на поле и кадровых нюансах.
"Жалеть можно только об эффективности. Матч получился очень интенсивным, нидерландцы играли более осторожно, чем обычно.
У нас было на 36 часов меньше на восстановление, но мы показали свой атлетизм. Килиан есть Килиан, не собираемся сравнивать его с другими футболистами. У Барколя есть нужные качества, поэтому он с нами, он хорошо работает на тренировках. Но прежде он никогда не играл за сборную, а в таких матчах проявить себя непросто. Я не решился выпустить его в конце игры. Но команда действовала сбалансированно, нам удавалось создавать опасные моменты и хорошо обороняться.
Канте блистает, для нас это очень хорошо. У него есть очень интересная способность проявлять себя", – заявил Дешам.
25 июня Франция будет играть против Польши.
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