Дешам: У нас было на 36 часов меньше на восстановление

"Ле Блё" разошлись миром с Нидерландами. Дидье Дешам рассказал о ходе событий на поле и кадровых нюансах.

"Жалеть можно только об эффективности. Матч получился очень интенсивным, нидерландцы играли более осторожно, чем обычно.

У нас было на 36 часов меньше на восстановление, но мы показали свой атлетизм. Килиан есть Килиан, не собираемся сравнивать его с другими футболистами. У Барколя есть нужные качества, поэтому он с нами, он хорошо работает на тренировках. Но прежде он никогда не играл за сборную, а в таких матчах проявить себя непросто. Я не решился выпустить его в конце игры. Но команда действовала сбалансированно, нам удавалось создавать опасные моменты и хорошо обороняться.

Канте блистает, для нас это очень хорошо. У него есть очень интересная способность проявлять себя", – заявил Дешам.