Жиру: Нам не хватало немного реализации, но это не так важно

Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча 2-тура Евро-2024 с Нидерландами, 0:0.

"У нас было больше моментов, просто нам не хватало немного реализации, но это не так важно, ведь мы получили удовольствие от игры.

Мне жаль что у меня не было ни одного верного момента. В итоге.

Думаю, голландцы довольны ничьей", — сказал Жиру.