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Жиру: Нам не хватало немного реализации, но это не так важно
Коротко - о матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча 2-тура Евро-2024 с Нидерландами, 0:0.
"У нас было больше моментов, просто нам не хватало немного реализации, но это не так важно, ведь мы получили удовольствие от игры.
Мне жаль что у меня не было ни одного верного момента. В итоге.
Думаю, голландцы довольны ничьей", — сказал Жиру.
Напомним, сейчас Франция находиться на втором месте в группе D. Следующая игра французов пройдет 25 июня, против Польши.
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