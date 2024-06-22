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Гризманн - о результативности Франции: Это немного разочаровывает, но не о чем волноваться
Пока лишь один автогол соперника в активе
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничью с Нидерландами (0:0) во 2-м туре группового этапа Евро.
"Мы надежно оборонялись, как и в первой игре. У меня были моменты, это вопрос сантиметров. Первый, я знал, что Рабио собирается отдать мне пас, но он пришел слишком далеко сзади, и он был на моей правой ноге, не на той ноге. Такое бывает. Второй я увидел, что Канте видит меня, поэтому я знал, что он придет. Думаю, это был ошибочный рикошет от защитника. Я был немного удивлен, когда получил его, и мое тело пошло назад. Я пытался поймать мяч как можно лучше, но мне не хватило нескольких сантиметров.
Это немного разочаровывает, но не о чем волноваться. Это то, что нам нужно улучшить, быть более смертоносными в атаке и пытаться забивать. Это атакующие периоды, иногда это работает, иногда нет. Нам нужно продолжать работать. Мне не нужно было опускаться вниз, чтобы создать игру, я был ближе к штрафной, как в "Атлетико". У меня были моменты, и они еще будут. В атаке нам нужно забивать. В обороне мы очень мало оставляем нашим соперникам. Мы должны забивать впереди", - сказал нападающий.
В первой игре Франции против Австрии победу "синим" принес автогол Вебера (1:0). Таким образом, от французов голов на турнире пока не было. Несмотря на это, команда занимает 2-е место в группе D.
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