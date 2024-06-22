Зелинский - о поражении Австрии: Первые 15 минут мы спали

Полузащитник сборной Польши Петр Зелинский объяснил почему команда не смогла взять очки в матче с Австрией. Поляки уступили со счетом 1:3.

"Первые 15 минут мы спали. Мы шли, а не бежали. Мы не мешали нашим соперникам. Из-за этого пропустили гол, и это нас разбудило. Мы начали больше контролировать ситуацию и в начале второго тайма выглядели неплохо, но потом все развалилось. Мы проиграли", - сказал Зелинский.

Польша стала первой сборной на Евро-2024, которая потеряла шансы на выход из группы. Команда уже гарантированно последняя в квартете с Нидерландами, Австрией и Францией. В последнем туре их ждет встреча с французами.