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Зелинский - о поражении Австрии: Первые 15 минут мы спали
Хотя Петр был одним из лучших среди поляков
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Польши Петр Зелинский объяснил почему команда не смогла взять очки в матче с Австрией. Поляки уступили со счетом 1:3.
"Первые 15 минут мы спали. Мы шли, а не бежали. Мы не мешали нашим соперникам. Из-за этого пропустили гол, и это нас разбудило. Мы начали больше контролировать ситуацию и в начале второго тайма выглядели неплохо, но потом все развалилось. Мы проиграли", - сказал Зелинский.
Польша стала первой сборной на Евро-2024, которая потеряла шансы на выход из группы. Команда уже гарантированно последняя в квартете с Нидерландами, Австрией и Францией. В последнем туре их ждет встреча с французами.
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