Супервозвращение. Канте второй раз подряд признан лучшим игроком матча от УЕФА

В матче 2-го тура группового этапа Евро между Нидерландами и Францией (0:0) УЕФА признала лучшим игроком матча полузащитника Нголо Канте. Для него эта награда стала второй подряд, ведь в игре с Австрией (1:0) он тоже получил это признание.

"Мы провели хороший матч в целом, но разочарованием было в том, что мы не забили. Мы движемся в правильном направлении, мы были лучше, чем в прошлой игре. Нам нужно продолжать идти вперед и готовиться к следующей игре", - сказал Канте.

Match 1 ???? Match 2 ???? pic.twitter.com/xYcywQ4zXG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 21, 2024

Отметим, что по версиям статистических порталов WhoScored и Sofascore лучшим в матче с Нидерландами был Андриан Рабйо. Он получил оценки 7.6 и 8.2 соответственно. Канте имеет от статистиков 7.2 и 7.8 баллов.