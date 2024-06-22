Сергей Ковалец: Нашей сборной нужно побеждать бельгийцев. Думаю, это реально

Сергей Ковалец поделился мнениями по поводу игры сборной Украины против сборной Словакии, 2:1.

Насколько увиденное в дюссельдорфском матче отвечало вашим ожиданиям?

После первого матча с Румынией мы все говорили о том, что нужно все как следует проанализировать. И очень хорошо, что после завершения игры в раздевалке сборной Украины был разговор между игроками. Хотя я уже говорил, что это нужно было делать до матча. В поединке со Словакией мы увидели, что произошла ротация – в стартовом составе вышли четыре футболиста, которые не играли в "основе" против румын – Трубин, Тымчик, Бражко и Ярмоленко.

Первый тайм нашей сборной не удался, что отмечают в своих интервью и сами игроки. Хорошо, что в нескольких моментах команду выручил Трубин. А вот относительно второй половины встречи, о ней могу судить на основании разговора со словаками. Узнал, что после победы сборной Словакии над Бельгией было много эйфории, и в стране даже поверили в то, что команда выйдет из группы. Вышло так, что у нас после первого матча на чемпионате Европы была негативная реакция, а у словаков наоборот – положительная, которая тоже дает свои минусы.

Так вот, когда во втором тайме мы сравняли счет (Зинченко здорово отдал передачу на Шапаренко), мы видели, что Словакия физически и психологически сломалась и даже не провела ни одной хорошей атаки. А мы наоборот: восстановив равновесие, начали "высоко" прессинговать, встречать соперника и отбирать мяч как раз в его зоне, создавая хорошие моменты. Это, конечно, для тренера здорово, когда сделанная им замена сработала. Как эффективно, так и эффектно. Яремчук здорово открылся из глубины, получил отличный длинный пас от Шапаренко и забил победный мяч.

Как настраиваться на такого соперника, как сборная Бельгии и как против него лучше играть?

Надо выигрывать, чтобы все зависело исключительно от нас самих. Хотя посмотрим еще в субботнем поединке, где будут играть между собой Румыния и Бельгия. На мой взгляд, стоит снова посмотреть запись матча Бельгия – Словакия, чтобы определить, за счет чего словакам удалось победить серьезного соперника. Дело в том, что у бельгийцев было много хороших моментов. В этой игре мы видели применение контрпрессинга, прессинга защиты, переходных фаз.

Показательна была игра, как нужно действовать против сборной Бельгии. Мы понимаем, что словаки не случайно выиграли. Но если бы результат был ничейным, то он оказался бы справедливее. Так что повторюсь: нашей сборной нужно побеждать бельгийцев. Думаю, это реально. Стоит только правильно сработать в тактическом плане и определиться, как играть – как против немцев в товарищеском матче, используя схему 3–4–3, или по-другому. Думаю, что у нашего тренерского штаба есть время, чтобы определиться со стартовым составом, схемой и организацией игры для соперничества с Бельгией.