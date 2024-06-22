Хачериди рассказал почему Шапаренко сейчас рано продавать: Его стоимость после игры – плюс два-три миллиона

Селекционер киевского "Динамо" Евгений Хачериди поделился мнениями о полузащитнике Николае Шапаренко.

"Почему Шапаренко сейчас рано продавать? Гол+ассист, его стоимость после игры - плюс два-три миллиона. Дай Бог, он с бельгийцами шикарно сыграет, еще какой-то плюс. Это хороший актив для "Динамо".

Стоимость Шапаренко? 100 миллионов. Суркис сказал 300? Это юмор, и не 100. Я считаю, что если будет 15-20 миллионов, это мое мнение, то надо продавать. Я смотрю реально, 20 миллионов - это хорошая цена", — сказал Хачериди.