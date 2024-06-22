Коман: С тем качеством, которое мы имеем, я уверен, что мы достигнем большего успеха и уверенности

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал нулевую ничью с Нидерландами во 2-м туре группового этапа Евро.

"Нам не удалось забить. Такое иногда случается, но 0:0 - это хорошо. Есть периоды, когда все складывается, а есть периоды, когда все сложнее. Важно создавать такие ситуации. С тем качеством, которое мы имеем, я уверен, что мы достигнем большего успеха и уверенности. Мы узнали о 4-4-2 в день матча. Это система, по которой мы играем годами, она не сильно меняется, мы играем 4-4-2 или 4-3-3 годами", - сказал Коман.