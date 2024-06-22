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Коман: С тем качеством, которое мы имеем, я уверен, что мы достигнем большего успеха и уверенности
Сейчас у болельщиков есть беспокойство
Нападающий сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал нулевую ничью с Нидерландами во 2-м туре группового этапа Евро.
"Нам не удалось забить. Такое иногда случается, но 0:0 - это хорошо. Есть периоды, когда все складывается, а есть периоды, когда все сложнее. Важно создавать такие ситуации. С тем качеством, которое мы имеем, я уверен, что мы достигнем большего успеха и уверенности. Мы узнали о 4-4-2 в день матча. Это система, по которой мы играем годами, она не сильно меняется, мы играем 4-4-2 или 4-3-3 годами", - сказал Коман.
В первой игре Франции против Австрии победу "синим" принес автогол Вебера (1:0). Таким образом, от французов голов на турнире пока не было. Несмотря на это, команда занимает 2-е место в группе D.
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