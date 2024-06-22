Сборная Польши повторила антирекорд Евро, установленный сборной Украины

Во 2-м туре группового этапа Евро сборная Польши уступила Австрии (1:3) и потеряла математические шансы на выход из группы. Она стала первой командой на нынешнем турнире, которая не вышла в плей-офф.

Кроме этого, Польша повторила антирекорд сборной Украины - стала вторым коллективом, который вылетел с чемпионата Европы с 24-мя командами после 2-го тура. Напомним, что это "достижение" украинцы установили на Евро-2016.

В последнем туре группового этапа Евро-2024 поляки встретятся с французами, которые занимают 2-ю строчку в таблице. Матч запланирован на 25-е июня.