Баумгартнер – о победе Австрии: Мы знаем, насколько мы хороши

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер поделился эмоциями от победы над Польшей (3:1) во 2-м туре группового этапа Евро. Он отличился голом и был признан лучшим игроком поединка.

"Все очень счастливы. На нас оказывалось большое давление, и вчера мы даже не смогли поспать после обеда, потому что были в таком стрессе. Мы испытываем настоящее облегчение, но знаем, что это только начало и впереди нас ждут большие испытания.

Мы выиграли у Германии накануне турнира и имели действительно хороший период, и люди начали мыслить масштабно достаточно быстро, но у нас всегда был трезвый взгляд на нашу ситуацию. Мы знаем, насколько мы хороши. Было бы очень досадно, если бы мы сегодня проиграли.

Мы хорошо начали, создали большое давление, но потом утратили темп. Во втором тайме мы знали, что должны отыграться, и одна из вещей, которую мы умеем делать, это реагировать в таких ситуациях – вот почему мы получили положительный результат.

Тренер поговорил со мной в перерыве и ободрил меня. У нас хорошие отношения. Я счастлив, что он все еще с нами. Мы все были под давлением, и я хотел показать ему, насколько я благодарен, потому пошел праздновать с ним после моего гола.

Была опасность, что мы потеряем контроль над матчем. Мы начали слишком легко терять мяч, а этого нельзя было допустить. Но мы все знаем, что можем доверять друг другу. Тренер ободрил нас в перерыве, и мы отдали все силы на поле", - сказал игрок.