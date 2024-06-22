Судаков: Впереди еще один финал

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков у себя в Инстаграме прокомментировал победу над сборной Словакии, 2:1

"Три очка и настоящее свидетельство нашей страсти и силы воли. Мы всегда бьемся вместе до последней секунды. Впереди еще один финал. Слава Украине", – написал Судаков.

Напомним, Судаков еще не успел отличиться голом или голевой передачей на Чемпионате Европы 2024.