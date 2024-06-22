ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Впереди еще один финал
Написал в своем инстаграмме
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков у себя в Инстаграме прокомментировал победу над сборной Словакии, 2:1
"Три очка и настоящее свидетельство нашей страсти и силы воли. Мы всегда бьемся вместе до последней секунды. Впереди еще один финал. Слава Украине", – написал Судаков.
Напомним, Судаков еще не успел отличиться голом или голевой передачей на Чемпионате Европы 2024.
Популярное сейчас
- Дубравка: Второй гол – прекрасное первое касание нападающего
- Левченко: Если бы не Трубин – мы бы сейчас не радовались. Он нас вытащил за уши
- Все при своих. 3 из 4 команд группы D почти вышли в 1/8. Поляки вылетают. Турнирная таблица
- Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО