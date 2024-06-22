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Пионтек: Австрия удивила нас в начале своей агрессией и давлением
Поляки уступили
Фото: twitter.com/LaczyNasPilka
Нападающий сборной Польши Кшиштоф Пьонтек после поражения в матче с Австрией (1:3) попытался объяснить причины неудачи. После 2-го тура Евро поляки упустили математические шансы на выход в плей-офф.
"Трудно сказать сразу после матча, что именно произошло. Мы проиграли игру, которую не хотели проигрывать. У нас были лучшие и худшие моменты, но в итоге Австрия получила все три очка. Австрия сыграла очень хорошо с мячом, они удивили нас на начала своей агрессией и давлением. Потом мы сыграли лучше, а также лучше начали второй тайм, но этого было недостаточно.
Конечно, каждый гол за национальную сборную приятен, поэтому я рад, что забил. Но, конечно, я бы предпочитал, чтобы забивали другие польские игроки, если бы это принесло нам победу", - сказал нападающий.
В последнем туре группового этапа Евро-2024 поляки встретятся с французами, занимающими 2-ю строчку в таблице. Матч запланирован на 25 июня.
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