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Арнаутович прокомментировал победный матч с Польшей
Выбили поляков из турнира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович поделился впечатлениями от победы над Польшей (3:1) во 2-м туре группового этапа Евро. Игрок отличился голом с пенальти.
"Это была очень важная победа для нас. Мы все очень счастливы, потому что многое инвестировали в эту игру. Мы заслужили ее в итоге. Наше выступление против Франции было неплохим, но сегодня мы хотели быть более прямыми впереди. Когда это происходит, мы действительно хорошая команда и доказали это сегодня.
Нидерланды? Прежде всего, нужно восстановиться. Затем мы снова играем 25 числа. Главный тренер идеально подготовит нас к встрече. Мы проведем следующие несколько дней, анализируя их", - сказал Арнаутович.
После 2-х туров Австрия занимает 3-е место в группе D, имея 3 очка. В заключительном матче группового этапа австрийцы встретятся с лидером квартета Нидерландами.
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