Арнаутович прокомментировал победный матч с Польшей

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович поделился впечатлениями от победы над Польшей (3:1) во 2-м туре группового этапа Евро. Игрок отличился голом с пенальти.

"Это была очень важная победа для нас. Мы все очень счастливы, потому что многое инвестировали в эту игру. Мы заслужили ее в итоге. Наше выступление против Франции было неплохим, но сегодня мы хотели быть более прямыми впереди. Когда это происходит, мы действительно хорошая команда и доказали это сегодня.

Нидерланды? Прежде всего, нужно восстановиться. Затем мы снова играем 25 числа. Главный тренер идеально подготовит нас к встрече. Мы проведем следующие несколько дней, анализируя их", - сказал Арнаутович.