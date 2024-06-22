Турция - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Во втором туре группе F встретятся между собой сборные Турции и Португалии. Обе команды решительно настроены на выход в плей-офф, но первые матчи показали, что они имели значительные проблемы по ходу своих поединков. Подопечные Роберто Мартинеса в первом матче не могли взломать оборонительные редуты чехов и удалось их дожать только в конце матча. Игроки Винченцо Монтеллы же рисковали потерять победу над Грузией из-за ужасной игры в обороне. Оба тренера должны сделать определенные выводы, если хотят достичь положительного результата во втором туре.

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Евро-2024, группа F, второй тур

22 июня 2024. Дортмунд, "Вестфаленштадіон"

Турция 19:00 Португалия

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Туреччина - Португалія Смотреть трансляцию