Бельгия - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Матч двух сенсаций первого тура. Бельгия неожиданно для всех проиграла Словакии (0:1), в то время как Румыния камня на камне не оставила от защиты Украины (3:0). Поставит ли их очная встреча все на свои места? Или же команды докажут, что показанное в начале недели не было случайностью? Пока ясно только одно – сегодня в Кельне Бельгия будет атаковать, а Румыния – защищаться.

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Евро-2024, группа E, второй тур

22 июня 2024. Кельн, "РейнЭнергиШтадион"

Бельгия 22:00 Румыния

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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