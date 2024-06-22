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Миколенко – об игре с Бельгией: Думаю, все будет хорошо и я буду готов
Надеется, что успеет полностью восстановиться до матча 3-го тура
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко рассказал о том, как происходит его восстановление.
"Уже сегодня готовился в обойме, и это самое главное для меня. У нас есть четыре дня для подготовки к следующему матчу. Думаю, все будет хорошо и я буду готов.
Могли увидеть меня на поле и сегодня (в матче со Словакией), но меня не выпустили. Как тренерский штаб решит, не от меня все зависит", – сказал защитник.
Напомним, Миколенко получил повреждение ноги в товарищеском матче против сборной Молдовы.
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