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Лунин: Дело не в отдельных игроках. Важен результат
Поделился мыслями касательно потери места в стартовом составе
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал потерю места в стартовом составе.
Как ты воспринял это решение? Пошло ли оно тебе на пользу? Ты говорил с тренером?
Я все прекрасно понимаю. Это полностью моя вина, но здесь мы команда, мы коллектив. Дело не в отдельных игроках. Важен результат.
Надеешься ли вернуться в стартовый состав в следующем матче?
Я продолжаю работать. Если придет мой черед, я готов.
Обсуждал ли ты это с тренером, говорил ли он с тобой об этом?
Нет, нет, нет. В этом не было необходимости
Напомним, после ошибки Андрея Лунина в игре против Румынии, 3:0, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решения поставить на ворота Анатолия Трубина, который пропустил один гол в матче против Словакии.
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