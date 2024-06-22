Лунин: Дело не в отдельных игроках. Важен результат

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал потерю места в стартовом составе.

Как ты воспринял это решение? Пошло ли оно тебе на пользу? Ты говорил с тренером?

Я все прекрасно понимаю. Это полностью моя вина, но здесь мы команда, мы коллектив. Дело не в отдельных игроках. Важен результат.

Надеешься ли вернуться в стартовый состав в следующем матче?

Я продолжаю работать. Если придет мой черед, я готов.

Обсуждал ли ты это с тренером, говорил ли он с тобой об этом?

Нет, нет, нет. В этом не было необходимости