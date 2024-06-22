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Цыганык – дал прогноз на матч против Бельгии: Есть у нас шанс
Считает, что тренер сборной Бельгии ничего не придумает, чтобы одолеть сборную Украины
Журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился мнениями по поводу предстоящей игры сборной Украины против Бельгии.
"Я считаю, что у нас шанс в Тедеско. Я считаю его слабым тренером. Я уже это говорил перед началом чемпионата Европы. Надеюсь, что где-то это заиграет. Я не думаю, что он может что-то придумать, придумать, сделать такое абсолютно нестандартное. Есть у нас шанс", — сказал Цыганык.
Напомним, игра состоится 26 июня. Сегодня же сборная Бельгии встретится с Румынией в 22:00.
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