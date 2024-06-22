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Цитаишвили – в старте, Гочолейшвили – в запасе. Известные составы на матч Грузия – Чехия
Будем ждать представителя Шахтера позже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игровой день субботы на Евро-2024 открывает встречу Грузии и Чехии. Этот матч пройдет в рамках 2-го тура группового этапа.
Обе команды еще не набрали ни одного очка. В 1-м туре Грузия проиграла Турции (1:3), а Чехия уступила Португалию (1:2).
Команды объявили стартовые составы:
Грузия: Мамардашвили, Кокобаде, Двали, Кашиа, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Давиташвили, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.
Чехия: Станек, Холеш, Хранац, Цоуфал, Гложек, Шик, Провод, Джурасек, Черны, Крейчи, Соучек.
Матч Грузия – Чехия начнется в 16:00. Следите за результатами игр Евро-2024 на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".
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