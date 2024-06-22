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Германия - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Германия - Швейцария. Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду Германия стала первой сборной, обеспечившей себе выход в плей-офф Евро-2024. Однако, судьба первой строчки в группе A ещё остаётся нерешённой.
Сможет ли Швейцария преподнести громкую сенсацию, и сдвинуть хозяев турнира с вершины таблицы?
Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 июня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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