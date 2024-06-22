Германия - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В среду Германия стала первой сборной, обеспечившей себе выход в плей-офф Евро-2024. Однако, судьба первой строчки в группе A ещё остаётся нерешённой.

Сможет ли Швейцария преподнести громкую сенсацию, и сдвинуть хозяев турнира с вершины таблицы?

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 июня.

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