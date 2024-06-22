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Ударов все меньше и меньше. Сборная Англии худшая команда по количеству ударов за матч
Печальная статистика при Саутгейте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За время которое Гарет Саутгейт возглавил сборную Англии, "львы" ухудшили свой показатель ударов по воротах.
По информации Opta Sports сейчас сборная Англии наносят в среднем всего девять ударов за матч, что является очень низким показателем.
Напомним, сейчас сборная Англии занимает первое место в группе C.
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