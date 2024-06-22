Шотландия - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Шотландия и Венгрия имеют на двоих после двух туров лишь одно набранное очко. Команды имеют призрачные шансы на выход в плей-офф, однако победа над соперником-аутсайдером позволит надеяться на, по меньшей мере, третье место в группе.



Одновременно с игрой в Штутгарте, свой матч в группе A проведут и фавориты группы Германия и Швейцария (игра состоится во Франкфурте). Германия имеет после двух туров шесть очков, Швейцария – четыре, у Шотландии пункт, Венгрия – пока без набранных баллов.

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Матч третьего тура Евро-2024 между Шотландией и Венгрией состоится в воскресенье, 23 июня, в 22:00. Трансляция матча начнется в 21:50 на телеканале Megogo Футбол 2 и интернет-платформе Megogo.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Шотландія - Угорщина Смотреть трансляцию

Также игра в прямом эфире будет доступна к просмотру на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Трансляции доступны в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях.