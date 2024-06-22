Гол в раздевалку. Грузия забивает Чехии с пенальти. ВИДЕО

В конце первого тайма между Грузией и Чехией арбитр, после просмотра VAR неоднозначного эпизода в штрафной площадке чехов, назначил 11-метровый удар.

К отметке подошел форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе. Форвард направил мяч под правую штангу.

Отметим, что в середине тайма Чехия могла открывать счет, но взятие ворот отменили из-за игры рукой.

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